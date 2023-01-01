Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

- Reklam -

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, bir otomobilin sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Otluoğlu köyü sapağı mevkisinde meydana geldi. Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Gizem M. (23) yönetimindeki 06 DE 6849 plakalı otomobili, iddiaya göre bir otomobil sıkıştırdı. Gizem M.’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Gizem M. ile Afra Y. (20) ve Kübra S. (21) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -