Otomobil takla attı; 1’i bebek, 4 yaralı

KARS, (DHA)- KARS'ta kontrolsüz şekilde park edilen 35 araç ve sürücülerine cezai işlem uygulandı. Kars Emniyet Müdürlüğü, kontrolsüz parklarla ilgili açıklama yaptı. Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal paylaşım...