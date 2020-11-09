Otomobil sürücüsünün, kamyonet ile takip mesafesini sıfıra indirdiği anlar kamerada

Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)- BURSA’da, otomobil sürücüsünün önündeki kamyonete takip mesafesini sıfıra indirerek, trafiği tehlikeye soktuğu anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolunda meydana geldi. Merkez yönüne giden plakası belirlenemeyen otomobilin sürücüsü, önündeki kamyonetle arasındaki takip mesafesini hiçe saydı. Otomobiliyle kamyonete neredeyse sıfır noktada yaklaşan otomobil sürücüsü diğer sürücülerin de dikkatini çekti. Otomobil sürücüsünün trafiği tehlikeye soktuğu anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.

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