Otomobil satma bahanesiyle 781 bin TL’lik dolandırıcılığa gözaltı

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Olcay DÜZGÜN- Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, sahte otomobil satış ilanıyla 2 kişiyi toplam 781 bin TL dolandıran V.K. (23), yakalandı.

Olay, 6 Aralık’ta meydana geldi. V.K., sosyal medyadan bulduğu iki otomobili satın almak için sahiplerini aradı. Sahipleri ile telefonda anlaşan V.K., bu kez otomobilleri satmak için sahte ilan verdi. V.K., aracı almak isteyen 2 kişiyi otomobillerin gerçek sahipleri ile cep telefonu ile görüştürerek buluşturdu. Otomobilleri almak isteyen Y.A. 441 bin TL, H.Ş. ise 340 bin TL’yi noterin bulunduğu bina önüne gelerek havale ile araçların gerçek sahibi sandıkları V.K.’ya gönderdi. Otomobillerin sahipleri ise kendi hesaplarına para gelmediğini söyleyerek, satışı vermedi. Bunun üzerine dolandırıldıklarını anlayan Y.A. ve H.Ş., polise ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri V.K.’yi Adana’da yakalanarak, Kayseri’ye getirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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