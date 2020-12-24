Otomobil satın almak isteyen genci, koronavirüs bahanesiyle dolandırdı

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) – SİVAS’ta internet sitesi üzerinden satışa çıkardığı otomobili, 147 bin 500 TL aldığı K.A.’ya (22) koronavirüse yakalandığı bahanesiyle teslim etmeyen B.G. (34), gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen B.G. hakkında benzer suçlardan kesinleşmiş 22 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne dün gelerek şikayetçi olan K.A., internet üzerinden satışa çıkarılan otomobile alıcı olduğunu ancak dolandırıldığını ileri sürdü. K.A., şikayetinde Malatya’da yaşadığını, irtibata geçtiği satıcıya önce kapora olarak 500 lira gönderdiğini ardından Sivas’a geldiğini, istenilen 147 bin 500 lirayı ise satıcı B.G.’nin verdiği hesaba yatırdığını, ancak ne aracı ne de parasını alabildiğini söyledi. B.G.’nin kendisine koronavirüse yakalandığını belirterek, otomobili teslim etmediğini öne sürdü.

Hemen harekete geçen polis ekipleri, Huzur Mahallesi’nde yaşayan şüpheli B.G.’yi evinde gözaltına aldı. Evdeki aramada 65 bin lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi. Benzer suçlardan 39 kaydı, 48 arama dosyası ve kesinleşmiş 22 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan B.G., Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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