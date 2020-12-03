Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA’nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Osman Meşeli (51) hayatını kaybetti, yanındaki Cevdet Meşeli (47) yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Seydişehir- Konya yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Osman Meşeli yönetimindeki 66 KN 417 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Osman Meşeli hayatını kaybetti, yanındaki Cevdet Meşeli yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Cevdet Meşeli, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Osman Meşeli’nin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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