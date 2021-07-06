Otomobil, römorka çarptı; sürücü ile annesi yaralandı, eşi öldü

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin İpsala ilçesinde, otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu sürücü Selçuk Engin ile annesi Ayşe Engin yaralanırken, eşi Simge Engin yaşamını yitirdi.

Kaza, dün Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesi ile İpsala’ya bağlı Hacıköy yolunda meydana geldi. Hacıköy’den Beyendik yönüne giden Selçuk Engin yönetimindeki 22 PF 945 plakalı otomobil, tarla yolundan ana yola çıkan C.B.’nin kullandığı 22 PK 249 plakalı traktörün arkasına takılı römorka çarptı. Kazada sürücü Selçuk Engin ile araçta bulunan eşi Simge ve annesi Ayşe Engin yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sağlık durumu kritik olan Simge Engin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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