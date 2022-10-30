Otomobil rayların üzerine düştü; tren seferleri durdu

- Reklam -

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde otomobil, tel çitleri aşarak raylara uçtu. Tren seferleri durdurulurken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Denizciler Caddesi’nde meydana geldi. Nazlı M. idaresindeki 41 GM 540 plakalı otomobil, kontrolden çıkınca demir yolu kenarındaki tel çitleri aşarak 1,5 metre yükseklikten raylara uçtu. Tren seferleri durdurulurken, İstanbul yönüne giden Yüksek Hızlı Tren’nin (YHT) kaza noktasına 100 metre kala durduğu belirtildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil çekici ile raylardan kaldırıldı. Tren seferleri, kısa sürede yeniden başlatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -