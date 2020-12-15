Otomobil park halindeki 2 araca çarptı: 1 yaralı

Yine çok yoğun olayları içinde barındıran bir haftayı geride bıraktık. Hiç tartışmasız bunların en önemlisi, Paris Saint Germain (PSG) Başakşehir maçında yaşanan olaylardı. Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında, Fransa deplasmanında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu yardımcı antrenör Pierre Webo'ya, ‘Negro’ yani ‘zenci’ diyerek, ırkçı bir söylemde bulundu. Bu durumu protesto eden Başakşehir’in tepkisine PSG de eşlik ederek, birlikte sahadan çekildiler.