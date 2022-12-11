Otomobil, önce çalışana sonra züccaciye dükkanına çarptı

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Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin),(DHA)- MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce çalışa ardından züccaciye dükkanına çarptı. Yaralanan çalışan, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Ardından önce F.Ü isimli çalışana ardından da çalıştığı züccaci dükkanına çarptı. Otomobil çarpmanın ardından geri giderken, F.Ü. yere düştü. İş yerinde de maddi hasara neden olan kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. F.Ü., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. F.Ü.’nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.(DHA)

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