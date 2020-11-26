Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde otomobil, önündeki motosiklete çarpıp, şarampole yuvarlandı. Kazada motosiklet sürücüsü Necati Erbağ (43) öldü, otomobil sürücüsü Meryem Tenekeci (29) ise ağır yaralandı.

Çanakkale’den Edremit yönüne giden Meryem Tenekeci yönetimindeki 10 R 4672 plakalı otomobil, Altınoluk Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden Necati Erbağ yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. TIR park alanının bariyerlerini aşan otomobil, 5 metreden deniz kıyısına yuvarlandı. Kazada, sürücülerden Necati Erbağ yaşamını yitirdi, Meryem Tenekeci ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Meryem Tenekeci, Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tenekeci’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Necati Erbağ’ın cenazesi de kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

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