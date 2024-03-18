İstanbul, Güvercintepe Mahallesinde, hafif ticari araç, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, cadde üzerinde tek teker ilerlemeye başladı. Bu sırada hafifi ticari aracın sürücüsü park etmek için şerit değiştirince motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak, park halindeki başka bir hafif ticari araca çarptı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya tanık olan mahalle sakini Yahya Kızılkaya, "Arkadaşlarımla dükkânımızda otururken, bir anda motorun ön kaldırarak geldiğini gördük. O sırada beyaz bir hafif ticari araç sağa doğru sinyal veriyordu, motorcu zaten ön kaldırdığı için bir anda çarpıştılar. Motorcu dengesini kaybetti, o sırada zaten başka bir arabaya çarparak durdu" dedi.