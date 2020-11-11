Otomobil lastik değişimi için duran hafif ticari araca çarptı

Coronavirüs başta insan sağlığı ve buna bağlı olarak dünya ekonomisini, savaş dönemlerinde yaşanan boyutlara taşıdı.Tabi ki, her sektör gibi futbol da bu olumsuzluktan nasibini aldı. İşte bu anlamda yapılan bir araştırma, içinde bulunulan tabloyu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.