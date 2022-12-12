Otomobil, karşı şeride geçip otobüse çarptı; baba ve polis oğlu yaralandı

- Reklam -

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da yağmurda kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjden karşı şeride geçip yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Hazım Karaoğlan (53) ile oğlu polis memuru Rıdvan Karaoğlan (21) yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolunun 17’nci kilometresinde meydana geldi. Hazım Karaoğlan, memleketleri Nevşehir’e tatile gelen oğlu Rıdvan Karaoğlan’ı, görev yaptığı Manisa’nın Alaşehir ilçesine götürmek için 50 ACN 120 plakalı otomobille yola çıktı. Karaoğlan’ın, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Çanakkale’den Nevşehir’e giden Deniz Ünaldı yönetimindeki 19 KK 704 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, Hazım Karaoğlan ve Rıdvan Karaoğlan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. (DHA)

​FOTOĞRAFLI

- Reklam -