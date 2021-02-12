Otomobil kanala uçtu; kadın sürücü yaralandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Pınar Harman yaralandı. Harman, sarkıtılan halat merdivenle çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi Mavi Bulvar’da meydana geldi. Pınar Harman (27) yönetimindeki 01 DHJ 27 plakalı otomobil, virajda kontrolde çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp sulama kanalına uçtu. İçerisinde su bulunmayan kanala düşen otomobili görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Pınar Harman’ı kurtardı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Pınar Harman, kanala sarkıtılan halat merdivenle çıkarıldı. Harman’ın bu sırada şoka girdiği ve ellerinin titrediği görüldü. Harman, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Kazayı görünce yardıma koşan sürücü Şehmus Çelik (45), “Önce bir ses duyduk. Ardından kanala bir otomobilin düştüğünü gördük. Hemen aracımı sağa çekip, yanına gittim. Kadın sıkışmıştı. İtfaiye ekipleriyle birlikte çıkardık. Yüzünü falan yıkadık ama baygındı” dedi.

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