Otomobil kanala düştü: 3 yaralı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde, 2 metre yükseklikten içi boş su kanalına düşen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.Yaralılar su kanalından sedyeyle çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza bugün saat 13.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi KZ/6 Sokak’ta meydana geldi. 07 AJF 281 plakalı otomobil, sürücüsü Fatih Y.’nin kontrolünden çıkarak yol kenarındaki boş su kanalına düştü. 2 metre yükseklikten kanala düşen otomobilde, maddi hasar meydana gelirken sürücü Fatih Y. ile araçta bulunan Semanur B. ve Ahmet Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan yaralılar, sedyeyle yukarıya taşındı. Su kanalından çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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