Otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 ölü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Devlet Bahçeli Bulvarı’nda meydana geldi. Mustafa Aygün yönetimindeki 51 AAU 575 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Mustafa Aygün ile yanındaki Hakan Türker ve Aykut Akcan hayatını kaybetti.

Ölenlerin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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