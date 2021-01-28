Otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 ölü/ Ek fotoğraflar

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te tarihi ve tabiatıyla herkesi kendine hayran bırakan 8 bin 650 metre uzunluğundaki 'Habeş Kanyonu', Rum Kale'den sonra doğa ve dağcılık...