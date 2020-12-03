Otomobil ışık ihlali yaptığı iddia edilen motosiklete çarptı: 2 yaralı

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ’de otomobilin ışık ihlali yaptığı iddia edilen motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılara yardım eden vatandaşların yanı sıra bazı vatandaşların da cep telefonu görüntü çekmeye çalıştığı görüldü.

Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı’nda meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde iki kişinin bulunduğu 34 DLL 852 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta bir süre bekledikten sonra ışık ihlali yapıp, karşı yöne dönmeye çalıştı. Bu sırada seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen 06 BEN 720 plakalı otomobil sürücüsü, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşerek savrulan motosiklet sürücüsü Ahmet Seyit Korkmaz ve yanında bulunan Musa Ökçe yaralandı.

Yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, bazı vatandaşların cep telefonu görüntü çekmeye çalıştığı görüldü.

Motosiklet sürücüsü Ahmet Seyit Korkmaz ve Musa Ökçe, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.