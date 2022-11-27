Otomobil iş makinesine çarptığı kazada ölen Hatice, toprağa verildi

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, otomobilin iş makinesine arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Hatice Avcı, Sarıoğlan ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Kayseri-Sivas karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Ruşen Avcı yönetimindeki 38 PN 925 plakalı otomobil, Tuncay Kaynak yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Hatice Avcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Avcı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Avcı’nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Sarıoğlan ilçesi Şahruh Mahallesine getirilen Avcı’nın cenaze namazına yakınları ve vatandaşlar katıldı. 3 çocuk annesi Avcı, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Diğer yandan eşini kaybeden otomobil sürücüsü Ruşen Avcı’nın jandarmaya verdiği ifadede iş makinesinin arka ışıklarının yanmadığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan iş makinesi sürücüsünün işlemleri sürüyor. (DHA)

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