Otomobil inşaat temeline uçtu; sürücü yara almadan kurtuldu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, 4 metre derinlikteki inşaat temeli için kazılan çukura düştü. Sürücü Necmettin Uymaz (45), kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Bahar 1’inci Cadde’de meydana geldi. Necmettin Uymaz yönetimindeki 06 BDJ 127 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 4 metre yüksekliğindeki inşaat temeline düştü. Durumu fark eden çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, şans eseri burnu bile kanamayan sürücüyü araçtan çıkardı. Çukura düşen otomobil ise vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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