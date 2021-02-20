Otomobil ile minibüs çarpıştı; Yayanın saniyelerle kurtulduğu kaza kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA) – BURSA’da otobüs ve minibüs çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, yaya geçidindeki Abdullah Değirmenci (22) minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında İnegöl ilçesinde Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah Yavrucu (40) yönetimindeki 28 AN 693 minibüs, kırmızı ışıkta geçti. Minibüs, Cihan Rezak (25) yönetimindeki 16 ACV 560 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 2 araç savrulurken, aynı anda yaya geçidinden olan Abdullah Değirmenci (19) kazadan koşarak, kurtuldu. Kazada otomobil sürücüsü Cihan Rezak ile annesi Nezaket Rezak (44) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

‘AZ DAHA KURBAN OLUYORDUM’

Kazadan saniyelerle kurtulan Abdullah Değirmenci, “Az daha aracın altında kalıyordum. Yaya geçidinden geçiyordum, kurban oluyordum. İki adım fazla atsam ölüyordum” diye konuştu.

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