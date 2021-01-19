Otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Serkan ÖZDEMİR- Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Akhisar ilçesinde, yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Hacıishak Mahallesi Beyoba Kavşağı’nda meydana geldi. Mahir S. idaresindeki 35 U 9772 plakalı otomobille, Muammer D. yönetimindeki 45 ABC 357 plakalı şehir içi yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile Veli S., Suna T., Hanife G., Çağlar A., Kasım B. yaralandı. Kazayı görenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, 7 yaralıyı ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI