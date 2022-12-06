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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Nazilli ilçesinde şerit ihlali nedeniyle otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Bozdoğan yolu Hayvan Pazarı yakınlarında meydana geldi. Bozdoğan ilçesinden Nazilli yönüne giden Egemen Aydın yönetimindeki 09 E7171 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Zafer Yavuzdiler idaresindeki 09 ACH 349 plakalı kamyonetle çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle iki araçta da büyük hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Zafer Yavuzdiler ile kamyonet içinde yolcu olarak bulunan kardeşi Serdar Yavuzdiler ve otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Halil Sarıoğlu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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