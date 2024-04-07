Kaza, saat 23.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yalım Mahallesi, Kabala yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 GIV 84 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Ali A. (20), Mehmet Salih K. (23), Abdulkadir A. (22), Tayyip Erdoğan B. (23), Yusuf O. (20) ve Ahmet B. (21) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Yusuf O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.