Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)-ADIYAMAN’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza akşam saatlerinde Yeni Mahalle’de meydana geldi. Naci Korkmaz yönetimindeki 34 EZ 1690 hafif ticari araç ile Şehmuz Doğan’ın kullandığı 46 HB 500 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada; araçlarda bulunan sürücülerden Şehmuz Doğan ile Rojin Korkmaz, Arık Korkmaz ve Abdurrahman Doğan yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ise kavşaktaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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