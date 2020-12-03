Otomobil hırsızlığı kamerada

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karabağlar ilçesinde 2 kişi, anahtarı kontak üstünde bırakılan otomobili çaldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazartesi günü Karabağlar ilçesi 5733/8 Sokak’ta meydana geldi. Malzeme almak için bir dükkanın önünde duran Engin Akmercan, işi kısa olduğu için anahtarı kontakta bıraktı. Bu sırada 2 kişi, Akmercan’a ait 35 FF 910 plakalı otomobili çalarak, kaçtı. İşini bitirdikten sonra dükkandan çıkan Akmercan, aracını göremeyince bölgedeki güvenlik kameralarını izledi ve çalındığını fark edip polise haber verdi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki şüpheliden kapüşonlu olanın aracın çevresinde birkaç tur attıktan sonra otomobile binip çalıştırdığı, sokağın diğer ucunda bekleyen arkadaşını da alıp bölgeden ayrıldığı görüldü.

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