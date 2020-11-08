Otomobil, elektrik trafosuna çarptı: 5 yaralı

Yaşanılan deprem sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın hükümeti fay yasası üzerinden eleştirdi. Akın: “Türkiye'de her afet sonrası bir Fay Yasası çıkması zaruretini değerlendiren ve hatta bu konuda bir çalışma ekibi oluşturduğunu açıklayan iktidarın çalışması nerede?” dedi.