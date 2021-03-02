Ana Sayfa Güncel Haberler Otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi: 2 ölü – Ek fotoğraflar
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