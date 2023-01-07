Otomobil, elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) – ADANA’nın Kozan ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu belirlenen otomobil elektrik direğine çarptı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Adana-Kozan Karayolu sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. Sinan E. (46) yönetimindeki 01 D 6572 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yolcu konumundaki Durdane Ö. (52), Elmas Y. (39) ve Kadir Ü. (17), ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Sinan E.’nin yapılan etanol testinde 2 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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