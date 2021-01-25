Otomobil direğe çarpı, 2 yaralı

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Anamur ilçesinde kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Antalya – Mersin Karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı çıkışında meydana geldi. Mersin istikametine seyir halinde olan Hasan Kedi yönetimindeki plakasız otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü Hasan Kedi ile ile yanında bulunan arkadaşı Mustafa Kılınç yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile yakındaki bir özel hasteneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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