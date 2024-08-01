Kaza, saat 19.30 sıralarında kırsal Aşağı Bozkır Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Azerbaycanlı Shahriyar Habibzade (31) yönetimindeki 28 AD 445 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada sürücü ile eşi Burcu Bayram (30) ve kayınvalidesi Sultan Bayram (58) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin Turgutlu Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.