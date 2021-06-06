Otomobil çarptığı sanıldı, yanlış ilaç içmiş

Kayseri yöresindeki ağıtları derleyen "Avşar Ozan Aşık" lakaplı emekli öğretmen Durdu Demirel, bağlamasını elinden düşürmüyor. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Cinliyurt köyünde doğan Demirel, 8 yaşında bir düğünden etkilenerek bağlamaya merak saldı. Bir akrabasının hediye ettiği sazı çevresindekilerin yardımıyla çalmayı öğrenen Demirel, öğretmen okulundan mezun olduktan sonra görev yaptığı illerde aşıklık geleneği üzerine bazı çalışmalar gerçekleştirdi.