Otomobil, bariyerleri aşıp metro hattına girdi

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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) – BURSA’da, sürücü Fatih Ş.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki demir bariyerleri aşıp metro hattına girdi. Kazada Fatih Ş., hafif yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. 16 FC 800 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Fatih Ş., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, refüjdeki demir bariyerlere çarpıp, Paşaçiftliği İstasyonu’nun bulunduğu bölgedeki metro hattına girdi. İstasyon görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Fatih Ş., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle metro seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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