Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk kamerada

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Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)- ADANA’da iki çocuğun, otomobilin kapağı açık bagajında tehlikeli şekilde yolculuk yapması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesinde iki çocuk, canlarını hiçe sayarak seyir halindeki otomobilin kapağı açık bagajında seyahat etti. Otomobil, bagajındaki iki çocuk ile akan trafikte tehlikeye aldırmadan ilerlemeye devam ederken, o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. (DHA)

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