Otomobil, ambulansa yol veren halk otobüsüne çarptı; kaza anı kamerada

Huzeyfe ÖZDEMİR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’da kırmızı ışıkta bekleyen halk otobüsüne, sürücüsünün ambulansa yol vermek için manevra yaptığı sırada otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, geçen hafta merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi’nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen özel halk otobüsünün şoförü, arkasında sirenleri çalan ambulansı fark edince manevra yaptı. Bu sırada Orhaneli yönünde giden plakası ve sürücüsü bilinmeyen otomobil, kavşağa çıkan otobüse çarptı. Bir kamyonet de sürücüsünün yaptığı manevra sayesinde otobüse çarpmaktan son anda kurtuldu. Bu sırada yolu açılan ambulans ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne doğru yoluna devam etti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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