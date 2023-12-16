Kartal Yakacık Mahallesi, Teke Bayırı Sokak üzerinde seyir halindeki otomobilde, saat 21.40 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, ailesi ile birlikte seyir halinde olan sürücü, otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini fark ederek durdu. Otomobilde bulunan 3 çocuk ve eşini çıkaran sürücü, alevlere müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede patlamaların da yaşandığı otomobil, alev topuna dönerek yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan otomobile köpüklü su ile müdahale ederek alevleri söndürdü.

Kaynak: DHA Ajansı