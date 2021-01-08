Otomobil 8 metre yükseklikteki üst geçitten düştü: 3 yaralı

Olcay DÜZGÜN- İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarparak, 8 metre yükseklikteki üst geçitten düştü. Kazada otomobilde bulunan 3 üniversite öğrencisi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Sümer üst geçidinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Abdulhakim Muhtar Tuka yönetimindeki 38 ZF 115 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen Nazif Enes yönetimindeki 38 DV 933 plakalı otomobile çarpıp, 8 metre yükseklikteki üst geçitten düşerek, yan yattı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polis, otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan 2 kişiyi araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan 8 metre yükseklikten düşen otomobildeki 3 kişinin üniversite öğrencisi oldukları, aracı ise kiraladıkları öğrenildi.

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