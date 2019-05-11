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11 Mayıs 2019
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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Şehit Cengiz Topel Mahallesi 406 ve 386 sokaklarda gerçekleştirilen yol açım çalışmasını yerinde inceledi.
Yerel Haberler

Köse yol açım çalışmalarını denetledi

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Şehit Cengiz Topel Mahallesi 406 ve 386 sokaklarda gerçekleştirilen yol açım çalışmasını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Köse, “İlçemizde ekiplerimiz farklı noktalarda yol açım çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar tamamlandığında vatandaşlarımız daha rahat ulaşım sağlayacak. Bölgemize alternatif yollar kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Yaşam kalitesini arttıracağız

Gelişime açık ve yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde vatandaşların talepleri doğrultusunda yol açma çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Köse, Mamak’ta yerleşim alanlarının büyüdüğünü ve yeni yollara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Köse, “Biz de uzak ve yakın kavramları yok, her mahalleye eşit hizmet anlayışımızı sürdürecek, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini arttıracağız” dedi.

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