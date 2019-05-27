Otomatik drone kargo taşımacılığı Çin’de başladı

Çin’in büyük şehirlerinde tam otomatik ve akıllı ‘drone’larla kapıya teslimat kargo hizmeti başlatıldığı bildirildi.

Uluslararası Taşımacılık şirketi DHL’in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre DHL, operasyonu gerçekleştirmek için Çinli akıllı otonom hava araçları üreticisi EHang ile stratejik işbirliğine gitti.

Açıklamaya göre ilk aşamada bir DHL müşterisi için Guangdong eyaletinde yer alan DHL Liaobu Dongguan hizmet merkezi ile müşterinin tesisleri arasında 8 km uzunluğunda özel bir rota oluşturuldu. Geliştirilen drone ile otomatik teslimat sisteminde, EHang’in yeni piyasaya çıkardığı Falcon serisi insansız hava araçları (İHA) kullanıldı.

Yeni sistem tek taraflı teslimat süresini 40 dakikadan 8 dakikaya indirirken, teslimat başına maliyeti de yüzde 80’lere varan oranda azaltıyor. Böylece karayolu taşımacılığına göre daha az enerji tüketilmesi ve karbon ayak izinin de küçültülmesi hedefleniyor.

Akıllı taşımacılık operasyonlarında kullanılan sekiz pervaneli EHang Falcon model drone güvenli uçuş kontrol modüllerine sahip. EHang Falcon, ayrıca dikey kalkış ve iniş, hassas GPS ve görsel tanımlama sistemleri ile akıllı uçuş rotası planlayıp, tam otomatik uçuş ve canlı ağ bağlantısı gerçekleştirebiliyor.

Dronelar, tam otomatik olarak sevk edilen ürünün otonom bir şekilde yüklenmesini ve indirilmesini sağlayan akıllı istasyonlar arasında sefer yapabiliyor. Yüz tanıma ve kimlik tarama gibi özelliklere de sahip akıllı istasyonlar ekspres gönderilerin ayrılması, taranması ve depolanması gibi otomatik süreçleri de yürütüyor.

Akıllı istasyonlar arasında çalışan dronelar, sefer başına 5 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.