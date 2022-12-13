Otobüsün motoru alev alev yandı

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Yasin ALDEMİR/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeki otobüsün motor kısmı alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otobüste kısmi zarar oluştu.

Marmaris- Kastamonu seferini yapan Ali İhsan T. idaresindeki 16 VU 404 plakalı yolcu otobüsü, saat 16.00 sıralarında Eskipazar- Karabük kara yolu Mermer kavşağına geldiğinde motor kısmı alev aldı. Motordan duman çıktığını fark eden Ali İhsan T., aracı yol kenarına çekerek, içindeki 21 yolcuyu tahliye etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün alev alev yanan motor kısmındaki yangını söndürdü.

Otobüsün motor kısmının zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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