Otobüste yolcular arasındaki maske tartışması kamerada

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) Başakşehir Fenertepe-Sultangazi Yunus Emre Mahallesi hattında sefer yapan otobüste maske takmadığı iddia edilen çift ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Otobüs şoförü, konuşup ikna ederek maske takmadığı öne sürülen çifti otobüsten indirdi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fenertepe-Yunus Emre Mahallesi arasında sefer yapan 78C hatlı İETT otobüsünde meydana geldi. Otobüse Fenertepe’de binen ve karı-koca oldukları öğrenilen iki yolcunun maske takmadıkları iddia edildi. Otobüsteki diğer yolcular, çifti maskelerini takmaları yönünde uyardı. Bunun üzerine çift ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Yolcuların yoğun tepkisiyle karşılaşan çift, bu sefer maskelerini taktı ancak tartışma sona ermedi. Bunun üzerine şoför konuşup ikna ettiği çifti, Mahmutbey yolunda durdurduğu otobüsten indirdi. Şoförün konuşarak ikna ettiği çifti otobüsten indirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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