Otobüste yapılan aramada bidondan peynir yerine esrar çıktı

İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Söke ilçesinde, polis ekiplerince şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonuna saklanmış 924 gram esrar ele geçirildi. Polis, bidonu bırakan ve teslim alacak 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün Söke girişindeki polis arama noktasında meydana geldi. Batman’dan, Muğla’nın Bodrum ilçesine yolcu taşıyan otobüsü kontrol noktasında durduran ekipler arama yaptı. Yapılan aramada, peynir bidonunun içine saklanmış paketler halinde 924,8 gram esrar maddesi ele geçirdi. Otobüs sürücüsünün ifadesine başvuran polis ekipleri, Batman’da peynir bidonunu otobüse teslim eden kişinin Süleyman S. olduğunu ve Bodrum’da teslim alacak olan kişinin Kaan Y. olduğunu belirledi. Bidonda ele geçirilen esrar maddesine el konulurken, peyniri otobüse veren ve alacak olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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