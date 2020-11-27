Otobüste 5 litrelik plastik su bidonuyla koronavirüs önlemi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da koronavirüs önlemleri kapsamında yolcu kapasitesi düşürülen otobüste yasaklı koltuklara oturanları engellemek isteyen şoför Serdar Bal (40), ilginç bir çözüm buldu. Şoför Bal, 5 litrelik plastik su bidonunu yasaklı koltuklara bağlayıp uyarı yazısı astı.

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bazı tedbirler alınarak salgının daha çok yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları çeşitli tedbirler alarak bunları günlük hayatta uygulamaya geçirip denetimlerini de sıklıkla yapıyor. Turizm kenti Antalya’da da kısa süre önce toplu ulaşımda koltuk kapasitesi düşürülerek daha az sayıda yolcu taşımaya başlandı. Otobüslerde camlara ve oturulmasının yasak olduğu koltuklara uyarı yazıları asılarak, o koltukların kullanılmaması istendi.

KOLTUĞA 5 LİTRELİK SU BİDONU

Ancak tüm uyarılara rağmen oturulması yasak koltukların kullanılması üzerine bazı otobüs şoförleri koltukları kırmızı kurdele ile çapraz bağlayıp dikkat çekmek istedi. Konyaaltı-Cebesoy yönünde hizmet veren KC 06 numaralı otobüsün şoförü Serdar Bal, karşılıklı oturulan koltuklardan 3’ünü hem yazı asıp hem de iplerle bağlayarak oturulmamasını istedi. Tüm uyarılara rağmen koltukların hala kullanıldığını gören Bal, ilginç bir yönteme başvurdu. Marketten aldığı 5 litrelik 3 plastik su bidonunu oturulması yasak olan koltuklara iple sabitledi. Bidonların içini de su dolduran şoför, bu ilginç çözümünden dolayı bazı yolculardan destek alırken yöntemi komik bulanlar da oldu. Otobüste sabah yolculuk yapan Ebru Yıldırım, fotoğrafını çektiği bu önlemi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

SU BİDONUNUN ÜZERİNE OTURANLAR VAR

Otobüsün içinde dezenfektan, kolonya ve çeşitli uyarı yazıları asarak üzerine düşen görevi yaptığını anlatan Serdar Bal, otobüsün kapasitesinin düşmesi nedeniyle koltuklara da uyarı yazısı astığını anlattı. Ancak bazı yolcuların uyarı yazılarını dikkate almadığını anlatan Bal, “Uyarı yazılarını söküp atanlar, yazıya rağmen koltuğa oturanlar var. Artık bu yazıları yenilemekten sıkıldım. Ben de bu koltukları plastik şişeyle kullanıma kapattım. Bir nebze olsun çözüm oldu ama bazen bu şişeleri alıp gidenler, üzerine oturanlar, plastik şişeyi yana kaydırıp koltuğa oturanlar oldu” dedi.

Serdar Bal, çözümünün yolculardan büyük beğeni aldığını da sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI