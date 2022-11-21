Otobüs durağında unutulan paket polisi alarma geçirdi

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Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)- KARAMAN’da otobüs durağında unutulan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Bölgedeki yollar yaya ve araç trafiğine kapatılırken, bomba imha uzmanı yaptığı kontrol sonucu pakette bomba olmadığını tespit ederek kontrollü patlamayı iptal etti. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yollar ise yeniden trafiğe açıldı.

Olay, bugün 18.00 sıralarında Yunus Kent Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan bir belediye otobüs durağında meydana geldi. Belediye otobüs durağında şüpheli bir paket olduğunu farkedenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Polis bulvarı ve bulvara çıkan yolları araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı sinyal kesici kullanarak şüpheli pakete fünye yerleştirdi. Bomba imha uzmanı paketin yanından ayrılırken paketin bomba olmadığını farketti. Paketin içerisinden müzik aletinin çıkması çevredekilere rahat bir nefes aldırdı. (DHA)

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