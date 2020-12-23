Otobüs durağına dalan otomobilin sürücüsü: Orada cana bir şey geldi mi?

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil otobüs durağına daldı. Duraktaki bankta oturan Şehri Etser’e (65) çarpan otomobil, ardında da bir evin duvarına çarptı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralanırken, sürücü Necmettin A. (57) alkol kontrolü yapan polis ekiplerine “Orada cana bir şey geldi mi?” diye sordu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Işıklar Caddesi’nde meydana geldi. Çarşamba pazarında alışveriş yapan Şehri Etser, evine gitmek için yola çıktı. Bir süre sonra yorulan Etser yol kenarında otobüs durağında bulunan banka oturdu. Bu sırada Necmettin A. yönetimindeki 16 ABG 605 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otobüs durağına daldı. Duraktaki bankta oturan Şehri Etser’i ezen otomobil, ardından da bir evin duvarına ve doğal gaz kutusuna çarparak durabildi. Kazada Şehri Etser ağır yaralanırken, sürücü Necmettin A. da otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için yoğun çaba sarf ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Şehri Etser ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Etser’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

‘ORADA CANA BİR ŞEY GELDİ Mİ?’

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Necmettin A.’nın alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine “Orada cana bir şey geldi mi?” diye sorması dikkat çekti. Polis ekiplerine güçlük çıkartan Necmettin A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada zarar gören doğal gaz kutusundan sızan gaz ise şirket yetkililerince kesildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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