Otobüs bekleyen kadının çantasından cep telefonunu çalan yankesici yakalandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da evine gitmek için durakta otobüs bekleyen Zeliha H.’nin (19), çantasındaki cep telefonunu alarak kaçmaya çalışan Kadir Ç. (22), bölgede devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandı. Kadir Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yol kenarındaki saksıya attığı cep telefon ise Zeliha H.’ye teslim edildi.

Olay, 23 Aralık günü saat 16.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi 5 Ocak Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yaptıktan sonra evine dönmek için durakta otobüs bekleyen Zeliha H., çantasında bir ağırlık hissetti. Arkasını dönen Zeliha H., bir kişinin aniden elini montunun cebine soktuğunu ve şüpheli hareketler sergilediğini fark etti. Bunun üzerine çantasını kontrol eden Zeliha H., cep telefonunun olmadığını gördü. Zeliha H.’nin şüpheliye, “Cep telefonumu sen çaldın. İmdat, hırsız” diye bağırması üzerine, şüpheli kaçmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların da kovaladığı şüpheli, bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerince yakalandı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen şüphelinin, benzer suçlardan kaydı olduğu belirlenen Kadir Ç. olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen Kadir Ç.’nin ifadesinde, “Pandemi nedeniyle iş bulamadım. Faturalarımı ödeyemiyordum. Çantanın açık olduğunu görünce, içerisindeki cep telefonunu aldım” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, kaçarken cadde üzerindeki bir saksıya attığı cep telefonu ise Zeliha H.’ye teslim edildi.

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