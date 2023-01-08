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Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Kocasinan ilçesinde, oto tamirhanesinde çıkan yangında 2’si ambulans 10 araç hasar gördü. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi 3103’üncü sokaktaki bir oto tamirhanesinde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tamirhaneyi kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada büyüyen alevler iş yerinde ve park halinde bulunan 2’si ambulans 10 araca sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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