Oto boyacı, otomobilinde uyurken hayatını kaybetti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA) – BURSA’da oto boyacı Osman Aslan (63), otomobilinde uyurken, hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Oto boya dükkanında çalışan Osman Aslan, mesai arkadaşlarına yorulduğunu, biraz uyuyacağını söyleyerek park halindeki otomobiline bindi. Sürücü koltuğunda oturarak uykuya dalan Aslan’ı 4 saat sonra mesai arkadaşları uyandırmak istedi. Ancak Aslan uyanmadı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Aslan’ın uykuda hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Osman Aslan’ın cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI