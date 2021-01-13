Otlukbeli’de fırtına; çatılar uçtu/ Ek fotoğraflar

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Ankara’da PKK’lı terörist yakalandı
ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha...
Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Hakan AKGÜN/TERME (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Terme ilçesinde aydınlatma direğine çarpıp ters dönen otomobildeki Onur Hapakaz (37) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Terme- Ordu...
Malatya’da 140 parça tarihi eser ele geçirildi; 3 kişi gözaltında
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Kale ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 140 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale ilçesinde...